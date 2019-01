Febbre alta alla Prova del Cuoco: cosa è successo a Elisa Isoardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ho 39 di febbre”.ha l’influenza, ma non rinuncia alla sua. Per fortuna nella conduzione potrebbe aiutarla la sua spalla,. Neanche per sogno, anche lui non sta bene: «io invece ho 38». La maledizione della Prova del Cuoco. Già da qualche settimana, infatti, la Isordi lamentava mal di gola e sintomi influenzali. Questa volta però la situazione è preoccupante, l’ex modella, ieri sera ci aveva già preparati attraverso un aggiornamento Instagram, l’immagine del termometro fermo a 38 di temperatura, sullo sfondo il letto: «E vai torna l’allegria, paracetamolo e passa la paura».Centinaia i messaggi d'affetto dei follower: “Guarisci presto”, “nooo, forza Elisa”, “mi dispiace tantissimo”, e tra loro c’è stato qualche malizioso, “febbre d’amore?”, alludendo a Salvini. Intanto Elisa, sorridente come ogni mattina, tra colpi di tosse e occhietti lucidi, si è comportata da ottima padrona di casa, anzi di cucina, mettendo in guardia i telespettatori: «E’ giusto così, è il periodo dell’influenza, ma mi raccomando copritevi bene quando uscite di casa».