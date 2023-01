Elisa Isoardi: dalle critiche per il programma di Rai 2 al possibile sbarco su Rai 1

Non è stato un anno semplice per Elisa Isoardi torna sulla Rai, con un programma tutto suo. Un programma però che non è andato forse come tutti si aspettavano. “Vorrei dirti che…“ è stato più volte messo in discussione, con continui rumor anche di una possibile cancellazione.

E nemmeno la critica è stata fin qui dalla sua parte, vedi per esempio Renato Farina che nelle sue pagelle televisive l’ha bocciata: «Non ha nemmeno due righe su Wikipedia, Vorrei dirti che... il programma condotto da Elisa Isoardi».

Elisa Isoardi torna in tv: «In Rai felice e con il cuore. Sarò il Virgilio dei sentimenti»

Elisa Isoardi, pronto un nuovo programma?

Parole che non lasciano spazio a nessuna doppia interpretazione mettendo il programma dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi tra i bocciati di fine anno.

Ma lei non si è mai fermata e nemmeno arresa. E domenica 8 gennaio come da suo messaggio Instagram è pronta a ricominciare il suo viaggio per l’Italia incontrando persone che hanno intenzione di dire raccontare la loro storia e donare qualcosa di speciale ad una persona molto cara.

Secondo il settimanale Oggi però, nonostante gli ascolti non le abbiamo dato ragione, è pronto un nuovo programma sulla rete ammiraglia, addirittura in prima serata.

L’ex di Matteo Salvini potrebbe sfruttare il nuovo corso politico e tornare quindi a essere protagonista nei palinsesti di Rai 1: “Probabilmente, sarà al timone di una popolare trasmissione del fine settimana”. Non resta che attendere con il telecomando in mano…