Elisa Isoardi a Ballando con le stelle? Milly Carlucci in diretta: «Devo proporti una cosa...»

Milly Carlucci è tornata ed è entrata prepotentemente in onda, scatenando l'interesse dei telespettatori durante la "Prova del Cuoco". La regina di Ballando ha presentato la nuova edizione del suo show targato 2019 nella trasmissione di cucina giovedì 14 marzo. A sorpresa, Milly Carlucci ha lanciato una "bomba" rivolgendosi proprio a Elisa Isoardi: «Devo proporti una cosa...». Silenzio in studio e poi applausi scroscianti. l'annuncio però tarda ad arrivare, Milly -da brava presentatrice- lascia tutti con il fiato sospeso. «No, te lo dico più tardi». Il sasso però ormai è lanciato. Elisa Isoardi prossima concorrente a "Ballando con le Stelle"? Sembra proprio di sì.

Ecco cosa ha detto Milly Carlucci davanti alle telecamere: «Elisa, devo proporti una cosa, anzi ti faccio una proposta. Potrei mandarti di tanto in tanto uno dei miei ballerini, qui in studio, e uno dei giudici». Elisa spalanca gli occhi, è davvero emozionata. La proposta di Milly Carlucci è ufficiale: «Il ballerino ti fa ballare, ti insegna, il giudice ti giudica. E piano piano ti prepariamo per fare la ballerina per una notte». La risposta di Elisa Isoardi arriva immediatamente: « E' normale che se me lo chiede lei... Certo mi tremono le gambe, però se me lo chiedi...». E allora non resta che aspettare. Dai fornelli alla sala da ballo? Il passo (di danza) è breve...

