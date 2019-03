Elia Fongaro contro Jane Alexander per il post d'addio: «Tra i due sono io il più maturo»

“C'erano alcune divergenze di vedute tra noi. Non entro nello specifico perché, pur essendo un personaggio pubblico credo che alcuni aspetti della vita privata vadano preservati”, Elia Fongaro commenta la fine del suo rapporto con Jane Alexander, nato all’interno della mura della casa del Grane Fratello Vip, che Jane ha reso pubblica con un post social: “Quel che contesto e che non posso accettare è quel suo post su Instagram. Mi ha lasciato agghiacciato”

Lo sfogo di Elia continua: “Mi aveva inviato una preview – ha fatto sapere a “Vero” - e poi quel post l'ha effettivamente pubblicato. C'erano alcune divergenze tra no ma non credevo fossimo a quel punto. Si era risentita, per esempio perché quel giorno ero andato al marea casa di amico per provare un'automobile: Quando mi aveva, inviato l'anteprima di quel post, le avevo detto di non fare la polemica e l'avevo invitata al lago per l'indomani.

Mi restano, insomma, un po' di perplessità a proposito del suo modo di agire. È una donna di 46 anni, forse non aveva ragione chi sosteneva che fosse lei là più matura tra i due. Per me resta una persona straordinaria, sia chiaro non voglio criticarla, ma agire in quel modo mi sembra una caduta di stile. E una donna che invece avrebbe tanto da insegnare”.

Ultimo aggiornamento: 2 Marzo

