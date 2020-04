© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non siamo pazzi a voler riaprire subito teatri e cinema, ma chiediamo tutela per gli invisibili dello spettacolo, ai quali stiamo cercando di dare voce»: è l’appello rilanciato da, tra gli ospiti - a distanza - di Mara Venier a Domenica in. «L’Italia destina alla cultura e allo spettacolo lo 0.8% del Pil, spero si possa fare di più», ha detto l’attrice, che presto tornerà su Rai1 come protagonista della fiction Vivi e lascia vivere, diretta da Pappi Corsicato, al via il 23 aprile. «Ringrazio il ministero della Cultura per quello che fa e che farà per chi è in ginocchio in questo momento. È difficile parlare di questo, perché io sono una persona fortunata. Ma la grande maggioranza delle persone che lavorano nel settore dello spettacolo ha bisogno di aiuto: sento di dover dire questa cosa perché è importante. Ci sono tanti lavoratori che condividono questa attività con noi, magari in futuro dedicheremo loro più spazio».