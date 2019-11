Elda Lanza, morta la prima presentatrice Rai della storia della tv

La scrittrice e giornalista Elda Lanza, conosciuta al grande pubblico come prima presentatrice della Rai e poi come «nuova signora del giallo italiano» grazie al successo di Niente lacrime per la signorina Olga , Il matto affogato, Il venditore di cappelli ed altri titoli ancora pubblicati dalla casa editrice Salani, è morta questa mattina a Castelnuovo Scrivia, dove ormai risiedeva da anni, dopo aver vissuto a lungo a Milano.

Ad annunciare la morte lo scrittore e giornalista Mariano Sabatini. «Dopo una brevissima malattia, la prima presentatrice della tv (il termine fu coniato per lei), giornalista e scrittrice, si è spenta con accanto il figlio Max e il marito Vitaliano Damioli a Castelnuovo Scrivia, dove ormai risiedeva». Aveva 95 anni, essendo nata il 5 ottobre 1924 a Milano.

«La scomparsa di Elda Lanza, presentatrice dei primi anni della Rai già all'epoca della televisione italiana sperimentale, intervistatrice dei primi ospiti che partecipavano a trasmissioni tv, conduttrice pioniera di rubriche e programmi che sarebbero stati sviluppati negli anni, lascia un vuoto in tutti coloro che hanno a cuore la Rai e la cultura televisiva in Italia». Lo sottolinea la Rai in una nota aziendale. «Il suo lavoro ha migliorato la Rai e l'ha aiutata a compiere passi avanti decisivi. Passi - ed esempio - che sono ancora oggi di sprone a non fermarsi mai nella direzione del miglioramento dell'offerta culturale e televisiva».

Ultimo aggiornamento: 15:40

