Donna Summer, ecco “Love to Love You”: lo speciale su Sky e Now dal 15 ottobre

Un ritratto intimo e personale della leggendariache ripercorre attraverso interviste d'archivio, immagini inedite e le testimonianze di familiari, amici e collaboratori, la folgorante carriera della "Queen of Disco", divenuta celebre negli anni '70 grazie alla hit Love to Love You Baby. Questo è Love to Love You, Donna Summer, il documentarioExclusive firmato da HBO e diretto dal regista premio Oscar e premio Emmy Award Roger Ross Williams e da Brooklyn Sudano, figlia di Donna Summer, su Sky Documentaries domenica 15 ottobre alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile on demand. Basato sulle riflessioni di Donna Summer, i ricordi di parenti stretti, amici e colleghi, e ricco dei suoni delle sue canzoni, il documentario Love to Love You, Donna Summer offre uno sguardo approfondito su questa iconica artista e sulla sua musica.