Battuta sessista durante il Rally di Monza, la Rai avvia istrutturia ​sul telecronista Leonarduzzi. «Ci scusiamo con il pubblico»

La Rai ha avviato l'istruttoria nei confronti del telecronista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi per valutare una contestazione disciplinare. Leonarduzzi si è reso protagonista ieri di uno scivolone al termine della telecronaca del rally di Monza quando, commentando la vittoria del pilota francese Ogier, al suo settimo titolo mondiale, contro Ott Tänak, ha fatto una battuta proprio su quest'ultimo: «Donna nanak tutta Tanak».

L'iter è stato avviato con la massima urgenza su sollecitazione dell'Ad Fabrizio Salini che ha evidenziato alle strutture che in Rai deve esserci massima severità e rigore verso comportamenti che mettano a repentaglio i valori del servizio pubblico.

Detto Fatto sospeso dopo la bufera sul sexy tutorial al supermercato. Istruttoria della Rai

«Tutta Rai Sport e io personalmente ci scusiamo con il pubblico e con gli utenti per l'inqualificabile battuta pronunciata domenica da Lorenzo Leonarduzzi in occasione della telecronaca dell'Aci Rally Monza, del tutto estranea ai valori della testata». A sottolinearlo è Auro Bulbarelli, direttore di Rai Sport, in una nota. «È un episodio per cui lo stesso giornalista si è scusato con me - continua Bulbarelli - ma che non trova giustificazioni tantomeno in Rai che mette al centro i valori del servizio pubblico in cui non hanno e non troveranno spazio battute sessiste e diseducative. Rai Sport e la Rai sono altro, sono informazione di qualità, rispetto, parità di genere, inclusione».

Possibile che su ⁦@RaiSport⁩ un giornalista si lasci andare a battute di pessimo gusto, volgari, sessiste, diseducative, vantandosi anche di averci vinto una scommessa da 100euro? Mi auguro che la #Rai avvii subito un procedimento disciplinare. pic.twitter.com/v6STkyBa4m — valeria fedeli (@valeriafedeli) December 8, 2020

