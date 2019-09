Eva Henger denuncia il fidanzato della figlia: «La picchia e la sta allontanando dalla famiglia»

Eva Henger, ospite a Domenica Live da Barbara D'Urso parla e fa chiarezza sul suo rapporto con la figlia Mercedesz, con la quale ci sono delle tensioni da qualche settimana per colpa del suo fidanzato Lucas. La Henger sostiene che il giovane non sia una figura positiva per la figlia e lancia anche pesanti accuse sul suo conto raccontando episodi molto scioccanti.

L'appello finale di Eva Henger per sua figlia Mercedesz #DomenicaLive pic.twitter.com/lg3mczMf6T — Domenica Live (@domenicalive) 29 settembre 2019

e che per questo lei perdoni a lui i tradimenti e atteggiamenti violenti: «Tempo fa Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che lui aveva alzato le mani e le aveva rotto il telefono, dopo 3 giorni ha detto che voleva dargli una seconda possibilità, lui venne anche da me si mise a piangere e lo abbiamo perdonato tutte e due, forse sbagliando». La ex porno star spiega che dopo quell'episodio la storia tra i due sembnrava andare bene al punto che lei era anche arrivata a prendere le difese di Lucas

Poi le cose sono nuovamente cambiate: «Quest'estate lei è venuta da me e mi ha detto che le botte non erano finite, lei mi disse che non era più innamorata, era schifata e mi ha confessato di averlo picchiato a sua volte, così io ho cercato di metterla in guardia, le ho detto di restare in Ungheria con me, ma lei è fuggita, è tornata da lui dopo qualche giorno dicendo che non poteva stare senza lui». A Quel punto Eva ammette che Lucas ha fatto qualcosa più grave delle botte, ma non vuole raccontare, così ha rimproverato il ragazzo della figlia dicendole che doveva crescere e da quel momento è arrivata la rottura con lui.



mi rispondeva al telefono solo quando era lontana da lui, perché lui dopo che parlavamo spaccava tutto in casa», spiega, ammettendo che erano tutte cose che le ha sempre raccontato la figlia. Poi Eva spiega che Lucas ha allontanato la figlia da lei, che Mercedesz le ha più volte detto che la ama che le manca ma non l'ha più chiamata e ora non si sentono da diverso tempo. Alla fine la Henger lancia un messaggio alla figlia e la invita a fare la cosa giusta, a non allontanarsi dalla sua famiglia.