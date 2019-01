​Domenica Live, Paola Caruso al nono mese di gravidanza: «Ora basta, farò il test del dna»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora poche settimane e Paola Caruso diventerà mamma. La showgirl, giunta ormai al nono mese di gravidanza, è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, dove ha svelato la sua prossima mossa nella battaglia contro Francesco Caserta, suo ex compagno e padre del bimbo che porta in grembo.«Chiederò io stessa il test del dna – ha spiegato la Caruso – non è lui che lo richiede, ma sono io a farlo. Sono troppo sicura che sia suo figlio».Francesco Caserta continua a negare di essere il padre del bambino dell’ex concorrente di Pechino Express, ma lei non ha dubbi: «È l’unica cosa che può dire per giustificare il suo atteggiamento. Si sta autogiustificando. Ma lui lo sa che è suo figlio». Paola Caruso ha inoltre raccontato a Barbara D’Urso la sua delusione nei confronti dell’ex compagno, ma anche di essere pronta ad affrontare l’imminente maternità anche senza la presenza di un papà per il suo piccolo Michele. Rivolgendosi a Caserta, l’ex Bonas ha dichiarato in diretta tv: «Tu sei un padre? Tu non sei neanche un uomo».