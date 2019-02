Domenica Live, Barbara D'Urso non andrà in onda? L'annuncio a sorpresa della conduttrice

Domenica Live, il prossimo 10 febbraio, potrebbe non andare in onda su Canale 5. Ad annunciarlo è stata proprio Barbara D'Urso che ha voluto chiudere la trasmissione odierna facendo questa "sorpresa" al suo pubblico.

«La prossima domenica - ha affermato la conduttrice - potremmo non andare in onda in diretta ma con una puntata vintage. Sembra che ci sarà finalmente consegnato il nuovo studio e quindi userò quella domenica per fare le prove. Avrò solo un giorno».



Rimane il condizionale. La conduttrice non ha dato certezze, in attesa di avere la conferma sulla data effettiva di ingresso nel nuovo studio.

Ultimo aggiornamento: 19:57

