Barbara D'Urso querela John Vitale: «Gravissimi insulti, no alla violenza sulle donne»

Barbara D’Urso, a Domenica Live su Canale 5, commenta gli insulti pesanti che John Vitale, concorrente all’Isola dei Famosi, ha scritto nei giorni scorsi contro di lei.

«Le parole che ha scritto sarebbero state gravi anche rivolte a un uomo, ma dirle contro una donna è più grave. Da anni porto avanti una battaglia contro la violenza sulle donne», dice Barbara D’Urso.





Poi, rivolgendosi direttamente alla telecamera, parla a Vitale: «Se uno è un uomo e pensa quelle cose non viene qui in trasmissione, a leccarmi il fondoschiena».

Poi l’annuncio: «Il problema non sono io, ho 61 anni, sono grande e strutturata, questa persona se la vedrà con me in tribunale».

Ultimo aggiornamento: 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA