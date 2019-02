© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il successo della puntata da Sanremo, “Domenica In” torna in diretta dagli studi “Fabrizio Frizz”, domani su Rai1 dalle 14. Mara Venier aprirà la puntata con un ampio talk dedicato al Festival, con alcuni ospiti e giornalisti per fare un bilancio di questa edizione del Festival. Tra gli altri: Enrico Nigiotti, 10mo classificato, che riproporrà in studio “Nonno Hollywood” oltre ad un medley. Simone Cristicchi, quinto classificato, con “Abbi cura di me”, vincitore a Sanremo del Premio “Sergio Endrigo” per la migliore interpretazione e del Premio “Giancarlo Bigazzi” per la migliore composizione.Arisa, ottava classificata, oltre a cantare il suo brano di Sanremo “Mi sento bene”, sarà protagonista di una intervista nella quale si racconterà. Laura Chiatti offrirà qualche anticipazione del film “Un’avventura”, nel quale è protagonista insieme a Michele Riondino, sarà intervistata da Mara Venier sulla sua carriera, la famiglia e il suo ruolo di mamma e si esibirà in uno dei grandi successi di Lucio Battisti “Emozioni”. Ci sarà inoltr Serena Rossi, reduce dal successo della fiction di Rai1 “Io sono Mia”, ispirata alla vita di Mia Martini. In studio, anche Olivia Bertè, sorella minore di Mia Martini e di Loredana Bertè, che racconterà tante cose personali ed inedite della vita di Mimì. Serena Rossi dedicherà anche un omaggio musicale a Mia Martini cantando “Almeno tu nell’universo”.