Domenica In, Povia sensibile al fascino di Mara Venier: «Altro che zia, è sempre f***»

Siparietto alla fine della puntata di Domenica In. Giuseppe Povia è l'ultimo ospite in studio e si mostra sensibile al fascino di Mara Venier. Il cantante era su Rai Uno per presentare la sua nuova canzone e ricordare quando ha vinto Il Festival di Sanremo, nel 2005 con "Vorrei avere il becco". In quell'occasione dedicò la vittoria ai suoi genitori, insieme da quarant'anni, invitandoli a scambiarsi un bacio. «Sono felice di averti ritrovato, ero pazza della tua canzone "Quando i bambini fanno oh" ed era da tanto che non ti vedevo. Sei tornato dalla zia», ha detto introducendolo la conduttrice. «Ma quale zia, sei sempre fig*», ha risposto divertito l'artista.

«Nel 2005 mi avevano chiesto di andare a cantare in qualche trasmissione. Io dissi che volevo esibirmi dalla fig* bionda», ha continuato. «Ancora con questa storia, io sono sempre la zia», ha sottolineato Mara Venier, alludendo al nomignolo affettuoso con cui si fa chiamare in televisione da anni.

