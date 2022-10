Ballando con le Stelle, lo sfogo di Paola Barale e Roly Maden: «La giuria è molto dura con noi»

La giuria ci sta penalizzando. Paola Barale e Roly Maden, concorrenti di Ballando con le Stelle ospiti di Mara Venier a Domenica In e si sfogano (soprattutto lui) sulla situazione della coppia, al momento ultima in classifica. In studio anche gli opinionisti Guillermo Mariotto, Rossella Erra e Anna Pettinelli.

Ballando con le Stelle, Alex Di Giorgio danzerà con un uomo: «Voglio un maestro con la mia stessa sensibilità»

Domenica In, Paola Barale e Roly rispondono a Mariotto

Sulla situazione "difficile" della coppia nella competizione Paola Barale appare umile e agguerrita: «Dovrò passare più tempo in sala prove con Roly» dice.

Subito dopo viene interrotta dall'opinionista Rossella Erra che si schiera in sua difesa: «La giuria la sta inibendo, le dicono "ti voglio più sexy, ti voglio vestita in un altro modo". Ma lei è Paola Barale, fa sé stessa. A mio parere ci sono dei condizionamenti che la fanno inibire, i tuoi limiti sono quelli della giuria». Piccata la risposta del giudice Mariotto: «Forse invece del caffè dovresti prendere una cioccolata».

Lo sfogo di Roly Maden: «La giuria è molto dura con noi »

Alla fine prende la parola il ballerino Roly Maden che si schiera in maniera più decisa con la sua compagna di ballo e critica le scelte della giuria: «La giuria è molto dura con noi, io vedo in lei ogni puntata un cambiamento. Questo sabato ha ballato quasi sola, ha fatto una buonissima Samba. Era bellissima». Poi si rivolge direttamente al giudice Mariotto: Mi ha detto che sono "moscio" dice il ballerino esibendosi in un balletto pieno di energia e ritmo che termina proprio davanti al giudice. E lui reagisce con una risata: «Molto bene, ma ciò che ho visto qui, devi farlo in pista sabato»

Paola Barale: «Mi hanno tradita molto. Non cerco più l'amore, voglio solo divertirmi»