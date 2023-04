Domenica in, ospiti e anticipazioni della puntata condotta dalla padrona di casa Mara Venier

Nel corso della nuova puntata di Domenica in, condotta dalla padrona di casa Mara Venier, saranno tanti gli ospiti presenti in studio. Tutte le anticipazioni della nuova puntata del programma, in onda dagli studi Fabrizio Frizzi come ogni settimana subito dopo il TG1 delle 13:30. Una puntata ricchissima di nomi delle spettacolo e una nuova festa speciale, stavolta per Rita Pavone.

Il programma andrà in onda alle ore 14 su Rai Uno e i protagonisti intervistati , del mondo dello spettacolo e non solo, saranno: Fabio Testi, Rita Pavone, Pierfrancesco Pingitore, Leo Gullotta, Martufello, Valeria Marini, Gabriella Lavate, Simone Coccia, Gigi Finizio e Andrea Sannino.

Tra gli ospiti in studio la leggenda della musica italiana Rita Pavone, che festeggerà con Mara Venier i 60 anni di carriera ripercorrendo le tappe più importanti del suo percorso artistico e della sua vita privata, ma canterà anche alcuni dei suoi brani più famosi tra cui “Niente”, con cui era tornata in gara a Sanremo nel 2020 pur non ricevendo alcuna soddisfazione dalla classifica.

La reunion di questo 23 aprile 2023 vedrà arrivare a Domenica In alcuni degli storici volti che hanno fatto la storia del “Bagaglino”: in studio avremo Pier Francesco Pingitore, Leo Gullota, Martufello, Pamela Prati (già recentemente ospite di Turchesando), Valeria Marini e Gabriella Abate, con loro rivedremo anche alcuni sketch che avevano come protagonisti importanti artisti del cabaret romano come Gabriella Ferri e Oreste Lionello.

Un altro racconto tra intimi e privato sarà quello di Fabio Testi, attore che tutti ricordano lanciato da Vittorio De Sica con il film ‘Il Giardino dei Finzi Contini’ che a Mara Venier parlerà della sua carriera televisiva e le emozione di essere diventato nonno. Simone Coccia Colaiuta, l’ex fidanzato di Stefania Pezzopane, sarà in studio dopo che già la donna ha raccontato la sua verità nella scorsa puntata di Domenica In sulla lunga relazione tra i due durata ben 9 anni. Spazio alla musica con Andrea Sannino e Gigi Finizio, che presenteranno il singolo “Nu raggio ‘e sole”, parte del nuovo album ‘Mosaico’ di Andrea Sannino.