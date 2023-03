Domenica In, Mara Venier: «Veltroni ha celebrato il mio matrimonio». L'ex sindaco di Roma insieme a Neri Marcorè con il nuovo film

A Domenica In si celebra Paolo Limiti. Mara Venier ha così deciso di invitare i grandi amici del paroliere tra i più prolifici della musica leggera italiana scomparso nel 2017. Da Justine Mattera, con cui fece molti programmi e che fu sua moglie, alla cantante Giovanna e poi Tiziana Rivale. Ci saranno poi Manuela Villa, Iva Zanicchi, Gigi Finizio, un collegamento con Los Angeles con gli amici di Paolo e Mara ed una lunga intervista con Carlo Cinque, collaboratore di Limiti, persona che gli è stata a fianco negli ultimi 10 anni della sua vita e che ora si occupa dell’associazione Etta e Paolo Limiti.

Gli (altri) ospiti

Finito il blocco dedicato a Paolo Limiti, Domenica In ospiterà Walter Veltroni e Neri Marcorè che parleranno del loro film “Quando“, poi torna Gabriella Labate, la moglie di Raf, per proseguire la chiacchierata di domenica scorsa, quindi la cantante Giorgia e l’attore Rocco Papaleo.

In studio poi ospite di zia Mara Sergio Bernal Alonso, una star mondiale della danza e primo ballerino del Ballet Nacional de Espana, che si esibirà in un fantastico flamenco.



Una coppia inedita



«Pochi lo sanno ma Walter mi ha sposato (il matrimonio con Nicola Carraro, ndr.)», sottolinea Mara Venier parlando di Veltroni.



Neri Marcorè e Walter Veltroni, una coppia atipica: il primo grande attore, il secondo un volto noto della politica italiana. Insieme hanno collaborato al nuovo film "Quando" che arriverà nelle sale il 30 marzo. Tratto dal suo romanzo che racconta la storia di Giovanni che si risveglia dopo 31 anni dal coma in cui era caduto nell'estate del 1984 in piazza San Giovanni a Roma, durante la "manifestazione" per la morte di Enrico Berlinguer.

Quando riapre gli occhi tutto è cambiato, il mondo che aveva lasciato non c'è più: la sua famiglia, la ragazza, il partito tanto amato, tutto in questa nuova epoca è stravolto.