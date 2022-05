Domenica In, Marianna Mercurio e Francesco Merola: «Ecco come sarà il nostro matrimonio»

Oggi nel salotto di Domenica In Mara Venier ha ospitato Francesco Merola e l'attrice napoletana Marianna Mercurio che hanno rivelato i dettagli della loro cerimonia di nozze prevista per il 10 maggio.

La coppia convolerà a nozze nel santuario di Santa Maria della Natività e San Ciro a Portici. La cerimonia si terrà nel Grand Hotel La Sonrisa a Sant'Antonio Abate "la mattina alle 10:30 in chiesa" ha detto Marianna "poi andremo subito al ristorante, per evitare che gli ospiti possano attendere. Alla cerimonia ci sarà musica classica napoletana, con due orchestre ingaggiate. Tra gli invitati anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo" ha spiegato la futura sposa alla Venier. I testimoni saranno Imma Polese e il marito Matteo. Non poteva mancare la troupe di Real Time per una puntata di “Il castello delle cerimonie”, programma di punta della rete.

APPROFONDIMENTI LA STORIA U2, da Sarajevo al concerto nella metro di Kiev TELEVISIONE Domenica In, Teo Teocoli affonda Maurizio Costanzo RAI Domenica In, Raoul Bova e il retroscena su Don Matteo. DOMENICA IN Domenica in, Mara Venier "interrompe" l'intervista... L'INTERVENTO Mara Venier operata

"Me spos a te" la canzone di Merola dedicata alla futura sposa

In studio Francesco Merola ha dedicato una canzone alla futura sposa, scritta appositamente per lei: "Me spos a te" e ha eseguito in diretta una vera e propria serenata.

Il regalo a Mara: una torta personalizzata

Al salotto di Domenica In i due futuri sposi si sono presentati anche con un regalo per la conduttrice, per ringraziarla del regalo di nozze che hanno ricevuto da lei stessa questa mattina. "A casa mia ricevere un regalo da Mara Venier così meraviglioso. Sono rimasta choccata" ha detto Marianna Mercurio che ha ricambiato il regalo di Mara Venier con una torta personalizzata e un mandolin dipinto a mano.

Chi è Marianna Mercurio

Marianna Mercurio è un’attrice napoletana, la compagna di Francesco Merola, figlio di Mario Merola. Mercurio ha recitato per il piccolo e il grande schermo e per il teatro. Nonostante la storia con il cantante vada avanti da molto tempo a settembre 2020 i due hanno avuto una piccola crisi di coppia, poi rientrata, e la donna aveva annunciato sui suoi profili social la fine della relazione. Ma ora tutto sembra passato e i due sono più affiatati che mai e decisi a pronunciare il "sì".