Mara Venier difende Ultimo: «È l'unico che mi ha chiesto scusa per non essere venuto»

La settimana scorsa sono stati tanti i cantanti a non aver partecipato all'edizione speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo 2019, tra cui Ultimo. Oggi pomeriggio Mara Venier è tornata a parlare di Sanremo ed ha subito voluto difendere il cantautore romano, l'unico ad averle chiesto scusa per non essere andato in trasmissione.

«C'è stata solo una persona tra quelle che non si sono presentate la settimana scorsa che mi ha chiamata per chiedermi scusa - ha detto la Venier - Una sola persona, nonostante tra gli assenti ci fossero molti altri amici. Questa persona è Ultimo, e io sentitamente lo ringrazio».

Tra gli assenti illustri che non hanno partecipato al Dopo festival di Domenica In, oltre a Ultimo c'era anche Loredana Bertè grande amica della Venier.



La conduttrice ha oggi spiegato che Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è stato l’unico a telefonarle e spiegarle i motivi della sua assenza: «Mi ha chiamata, è stato molto educato. Si è trattato di una lunga telefonata durante la quale Ultimo mi ha voluto esprimere quelli che sono stati per lui i contrasti e le motivazioni delle sue arrabbiature a Sanremo. Non occorre che io vi dica cosa mi ha detto, ma già il fatto che mi abbia chiamata è stato un gesto molto carino rispetto a tanti altri più grandi di lui. Tra tutti gli artisti, anche miei amici, che non si sono presentati la scorsa domenica, l'unico a chiamarmi per chiedermi scusa, in modo veramente sentito, è stato lui. Gli mando un grande abbraccio».

Ma la Venier non si ferma qui e lancia la sua stoccata: «Gli hanno dato del coatto, gliene hanno dette di tutti i colori. Con me si è mostrato per una persona educata che mi ha chiamato per chiedermi scusa, e io lo devo sottolineare. Chi non è venuto, non ha mancato di rispetto a me, perché Domenica In la settimana scorsa ha registrato ascolti stellari anche senza di loro in studio. Ha mancato di rispetto a loro, al pubblico. Tutti noi, cantanti compresi, lavoriamo solo per il pubblico e non ce lo dobbiamo dimenticare».

