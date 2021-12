Domenica 5 Dicembre 2021, 19:32 - Ultimo aggiornamento: 19:36

Domenica In, tensione alle stelle (poi rientrata) tra Guillermo Mariotto e Mara Venier. Il giudice di Ballando con le Stelle ha avuto un'uscita decisamente fuori luogo che ha fatto infuriare la conduttrice: ecco cosa è successo.

Ospite in studio, tra gli altri, c'era anche Rossella Erra, che ha raccontato del dolore per la perdita della madre e del sostegno che aveva trovato in Maria De Filippi in quei momenti così difficili. A Guillermo Mariotto è sfuggito un sorriso beffardo e irrispettoso, che ha mandato su tutte le furie Mara Venier.

Lo sfogo di Mara Venier

«Non ci sto! Quando si parla di mamme che non ci sono più, non ridere. Se vuoi farlo, esci dallo studio!» - lo sfogo di Mara Venier all'indirizzo di Guillermo Mariotto - «Mi stai facendo girare le p...e. Tu ridevi e non era il momento di ridere, ci sono momenti in cui si può e altri no».

Mara Venier si è poi calmata, giustificandosi per lo sfogo: «Bisogna metterlo a posto, ogni tanto». La situazione è rientrata dopo qualche istante, con la padrona di casa che ha ristabilito un clima pacifico: «Ti perdono, facciamo pace. La prossima settimana ti faccio un collegamento con la tua mamma».