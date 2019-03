Fausto Leali a Domenica In con gli occhiali da sole: «Non posso toglierli»

Fausto Leali è stato ospite di "Domenica In" insieme a Davide Marinis, suo "allievo " a "Ora o mai più", il talent di Rai Uno dedicato agli artisti che dopo un primo successo nel mondo dello spettacolo sono scomparsi per un po' per poi tornare sul piccolo schermo a caccia di una nuova opportunità. Il cantante di "A chi" si è presentato in studio con degli occhiali da sole spaventando i fan.

«Ora vi dico perché Fausto ha gli occhi coperti. Ha subito un intervento alla cataratta, ma sta bene», ha spiegato Mara Venier. Poco dopo la coppia di artisti ha ripercorso il suo percorso nel programma. De Marinis, autore della sigla di "Domenica In", ha ricordato che quando era piccolo frequentava la casa di Fausto Leali.

Un'incredibile coincidenza. Non avrebbe mai immaginato, infatti, che molti anni dopo lo avrebbe ritrovato su un palco televisivo e avrebbe cantato con lui i suoi maggiori successi. «Mio papà era cugino di secondo grado della sua prima moglie. Frequentavo le sue figlie. Mi ha fatto suonare la mia prima chitarra amplificata».

