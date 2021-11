Domenica In, Bobby Solo e la lunga storia d'amore con Tracy Quade: «Per me è stato un colpo di fulmine, ma lei non mi aveva notato»

Nel salotto di Domenica In la zia Mara ha ospitato Bobby Solo e la sua famiglia. L'Elvis Presley italiano è arrivato in Rai con la moglie Tracy e il figlio Ryan. Un amore che in molti hanno criticato, tra i due ci sono ben 26 anni di differenza, ma i fatti danno ragione a loro. È amore vero. «Lei lavorava come assistente di volo e l'ho conosciuta mentre andavo in America per lavorare. Ho detto al mio chitarrista: “mi sono innamorato”. Un colpo di fulmine». Il cantante di Una Lacrima Sul Viso si sarebbe dovuto esibire a New York per un matrimonio: «Lei passava con le bottiglie di acqua, era un angelo.. alla fine l’assistente capo era italiano, ci ha presentati all’uscita dell’aereo», ma non è andata proprio come Bobby sperava: «lei mi chiede l’autografo (conosceva solo Zucchero) ma lei non mi aveva notato». Mara Venier chiede allora al cantante: «Ma come si riconosce il colpo di fulmine?». Solo non ha dubbio: «Non mi era mai successo. Mi sono innamorato come se avessi 16 anni»

APPROFONDIMENTI IL CASO Bobby Solo: «In America rubano le mie canzoni» SPETTACOLI Foto EX GIEFFINA Veronica Satti attacca Monte CANALE 5 Barbara D'Urso in lacrime per il racconto di Veronica Satti:... ROMA Olghina di Robilant è morta a 87 anni: protagonista della...

Bobby Solo: «In America hanno rubato le mie canzoni per anni, ora rivoglio tutto, fino all'ultimo centesimo»

Domenica In, l'amore di Bobby Solo

A prendere la parola anche la stessa Tracy: «Lui era molto gentile e trasparente». Racconta Tracy Quade. «Lui mi diceva che andava ad una festa a New York e mi ha dato il suo numero ma non mi ha mai più chiamata». Nel 2005 il matrimonio. Dalla loro relazione è nato dopo 18 anni il piccolo Ryan. Che in studio dice timidamente che i genitori sono molto buoni

Barbara D'Urso in lacrime per il racconto di Veronica Satti: «Mi sono tagliata su gambe e braccia»

Bobby Solo, ecco chi è la moglie Tracy Quade

Tracy Quade, è la seconda moglie di Riccardo satti alias Bobby Solo, i due hanno 25 anni di differenza si sono conosciuti nel 1995 e nel 2005 sono convolati a nozze. Nel 2013 è nato il figlio Ryan. Tracy è un hostess di origini coreane, durante un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, il canante ha raccontato del rapporto con sua moglie, paragonandolo a quello tra John Lennon e Yoko Ono.

Bobby Solo la definisce una donna intelligente e riservata: «È del segno della bilancia»

Prima di Tracy, Bobby era sposato con la ballerina francese Sophie Teckel.