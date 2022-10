Domenica In, Biagio Antonacci: «Eros Ramazzotti era il mio mito, poi è diventato il mio migliore amico»

Lunedì 10 Ottobre 2022, 09:06

Biagio Antonacci si racconta e svela la forte amicizia che lo lega ad Eros Ramazzotti a sorpresa in collegamento con Domenica In. Nella puntata di domenica 9 ottobre 2022 su Rai1, Mara chiede infatti a Eros Ramazzotti, collegato telefonicamente: «Lo sapevi che lui, prima di diventare Biagio Antonacci, ti guardava? Eri un suo mito, lo sapevi». «Lo sapevo e l’ho sempre apprezzato. - risponde Eros - Gli ho dato anche dei consigli prima che diventasse famoso». «Eros è sempre stato protettivo nei miei confronti. - aggiunge a questo punto Biagio - La prima volta che andai a un concerto suo, avevo appena fatto Sanremo Giovani quindi mi conoscevano in otto. Solo i parenti stretti. Lì dissero a Eros Guarda che c’è un cantante qui fuori, un certo Biagio. Eravamo a Padova. Eros mi fece portare nel camerino perché voleva incontrarmi. Fu un gesto incredibile, mi fece andare nel camerino. Ci andai pensando Ma a chi lo racconterò?». www.raiplay.it

