Domenica In, Anna Maria Barbera da Mara Venier: «Ho passato un periodo difficile, ma non posso dire tutto»

Anna Maria Barbera torna in televisione e lo fa con un'intervista a Domenica In. La "Sconsolata" di Zelig è apparsa molto diversa rispetto a come eravamo abituati a vederla: una donna provata, la cui sofferenza non è passata inosservata agli occhi attenti dei telespettatori. «Ho affrontato un periodo difficile - ha raccontato Anna Maria Barbera a Mara Venier - il peggio è passato e non voglio più parlarne. Il problema è fare i conti con la sofferenza quando c'è un'assenza. Nel rispetto di tutti e della mia mamma, che tira avanti, io devo stare attenta a quello che dico. "Cara mamma, tutto apposto!"»

L'attrice ha anche parlato di sua figlia Charlotte: «Fa l’attrice anche lei. Spero che sia serena, che sia felice, come tutte le mamme, cosa puoi sperare, che possa sentirsi realizzata: la famiglia, la maternità, che non si sciupi. Lei si è laureata, è una ragazza che si impegna, non cerca mai scorciatoie, talento ne ha tantissimo».



