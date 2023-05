Domenica In, puntata del 7 maggio 2023: orario, ospiti di Mara Venier e anticipazioni

Come ogni domenica anche oggi, 7 maggio 2023, torna "Domenica In", il salotto televisivo più longevo della tv italiana, in onda su Rai 1 a partire dalle 14.00. Mara Venier è pronta ad accogliere in studio i suoi ospiti, tra volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport. Ecco dunque tutte le anticipazioni e gli ospiti in studio di domenica 7 maggio 2023, una puntata dedicata in larga parte all’incoronazione di re Carlo III.

Ospiti e anticipazioni

Stando alle anticipazioni la puntata di "Domenica In" del 7 maggio 2023 si aprirà con l’attualità e con un talk show dedicato a re Carlo III: in collegamento da Londra, da due diverse postazioni, ci saranno l’inviato Rai Marco Varvello e il cantante Shel Shapiro. Con Mara Venier in studio ci saranno invece: Alberto Matano, Vittorio Sabadin, Ilaria Grillini, Simona Izzo, Tullio Solenghi, Massimo Lopez e Nunzio D’Angieri.

Dopo lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier accoglierà in studio Martina Corgnati, la figlia di Milva, che ricorderà la madre scomparsa. Arriva a Domenica In per presentare il suo ultimo libro, dal titolo "Milva, l’ultima Diva". Poi spazio al grande cinema: si parlerà del film "La quattordicesima domenica del tempo ordinario", che racconta la storia di due quindicenni Samuele Nascetti e Marzio Barreca. In studio, presente il regista Pupi Avati. Con lui i protagonisti Edwige Fenech e Lodo Guenzi.

Per lo spazio dedicato alla musica, invece, in studio ci sarà Madame. Ospite anche il ballerino Ivan Cottini: si esibirà con la collega Bianca Maria Berardi e presenterà il libro dal titolo "La danza della farfalla". I neomelodici Andrea Sannino e Franco Ricciardi si esibiranno in un medley di canzoni napoletane dedicato alla conduttrice ai tanti tifosi del Napoli, che giovedì sera ha conquistato il suo storico terzo scudetto.