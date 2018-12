Dodi Battaglia, sorpresa a Storie Italiane: l'ex Pooh si commuove per il messaggio del figlio

Sorpresa in diretta per Dodi Battaglia, chitarrista dei Pooh, ospite oggi a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1. Il figlio Daniele, conduttore radiofonico, ha inviato uno spassoso videomessaggio in cui dice al padre: «So che sei impegnato in giro per l’Italia e magari non ci incrociamo per Natale. Quindi gli auguri te li faccio adesso e ti chiedo ufficialmente i regali: due orologi molto costosi e quattro macchine. Vedi tu quando me li vuoi dare, non c’è fretta e fai con calma. Altrimenti, se proprio non te la senti, ci diamo una pacca sulla spalla e ci diciamo che ci vogliamo bene».

Emozionato e sorridente, Dodi Battaglia ha spiegato: «Daniele è di una simpatia travolgente. È l’unico mio figlio maschio. Il rapporto con il maschio è diverso dalle femmine. Con il maschio siamo, non dico fratelli, perché i padri sono padri e i fratelli sono fratelli, però c’è un altro tipo di colloquialità e di intimità: gli voglio un grande bene».

Anche se uno dei grandi rimpianti di Dodi Battaglia è non aver dedicato molto tempo alla famiglia.

«Purtroppo un po’ di sacrificio in questo mestiere bisogna farlo, a malincuore - ha confidato alla Daniele - . È l’unica nota dolente della mia vita il fatto di essere in giro, avere grandi successi, ma non sei a casa con la famiglia. Poi sei a casa con la famiglia e rincorri i successi: è un equilibrio difficile da trovare».



