Doc, finale record di ascolti. In arrivo la terza stagione, cosa accadrà a Fanti? Le anticipazioni

Venerdì 18 Marzo 2022, 11:49

Buone notizie per tutti i fan della serie tv Doc, la terza stagione si farà. Gli sceneggiatori, Francesco Arlanch e Viola Rispoli, hanno rivelato qualche dettaglio in più su ciò che si vedrà nelle prossime puntate. La puntat finale andata in onda gioved' 17 marzo ha fatto un record di asolti conquistando il 30.6% di share.

Doc, puntata finale record di ascolti: 30,6% di share

Il finale della fortunatissima fiction di Rai1 Doc nelle tue Mani con Luca Argentero, Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon, che ha regalato tanti momenti di commozione, ha appassionato l6.526.000 spettatori pari al 30.6% di share. Su Canale5 la pellicola con Checco Zalone Quo vado? è stato visto da 2.489.000 spettatori raggiungendo uno share dell'11.4%.

