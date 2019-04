Verissimo, Diletta Leotta a Paola Ferrari: «Le critiche banali non mi interessano»

Diletta Leotta a Verissimo replica a Paola Ferrari che l'aveva criticata per il suo aspetto fisico: «Se le critiche sono costruttive le accolgo. Se sono banali, non mi toccano per niente», dice la conduttrice di Dazn, senza nascondere, tuttavia, un po' di dispiacere per le parole della collega che recentemente ha avuto da ridire anche con Belen Rodriguez: «Non me l’aspettavo da lei. Da lei mi aspettavo suggerimenti e consigli, non critiche sul mio aspetto fisico. Mi lascia indifferente».



Paola Ferrari, in un’intervista di inizio marzo rilasciata a Oggi, aveva detto: «Non ho niente da dire su Diletta Leotta: è una bellissima ragazza, ed è anche molto brava. Probabilmente più brava di me quando avevo la sua età. Io però ho sempre pensato che bisogna imparare ad accettarsi e quindi trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato B. Lo dico come una sorella maggiore, e lo ripeto, è molto brava e ha tanta personalità. Forse senza quei ritocchi ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo, chissà». Diletta Leotta, in realtà, ha negato di aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica.

