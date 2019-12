Diletta Leotta, gaffe dopo Lazio-Juventus: «I Giardini di Marzo di... Venditti»

Diletta Leotta confonde Lucio Battisti con Antonello Venditti. E non la passa liscia soprattutto su Twitter. La conduttrice, mentre i tifosi della Lazio festeggiavano la vittoria per 3 a 1 contro la Juventus intonando "I Giardini di Marzo" di Lucio Battisti, ha attribuito il capolavoro ad Antonello Venditti. E questa volta non è stato possibile attribuire la colpa agli autori dei suoi testi.

Gaffe subito notata da molti utenti su twitter che hanno postato il video dell'infortunio che comunque è stato corretto dalla stessa Leotta nel collegamento successivo.



Diletta Leotta: “I tifosi che cantano i giardini di marzo di VENDITTI.”

Le basi, le basi proprio.#LazioJuve pic.twitter.com/e4rDI4gGHk — Dioniso🍷 (@1Dioniso) December 7, 2019

“Ecco la #Lazio che va a festeggiare sotto la curva, con i tifosi che cantano ‘Giardini di Marzo’ di VENDITTI” (Diletta Leotta, al secondo sfondone settimanale) #Battisti #LazioJuve #Dazn — nonleggerlo (@nonleggerlo) December 7, 2019

Diletta #Leotta ha detto che i “Giardini di Marzo” sono di #Venditti. Oggi sentivo parlare di giornalisti preparati. Ecco. Questa si chiama cultura. #LazioJuventus — Dario Baldi (@BaldiDario) December 7, 2019

