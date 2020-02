Sanremo, si spaccia per il fidanzato di Diletta Leotta: ricoverato

Una storia da.. Festival. Diletta Leotta è una delle protagoniste della serata, e non solo. Qualcuno ha perso la testa l'altra notte, all'hotel Royal di Sanremo. Un uomo è infatti entrato nell'albergo dicendo di essere il fidanzato della conduttrice sportiva che, insieme a Rula Jebreal, ha accompagnato Amadeus nella prima serata del Festival. L'uomo dopo essere entrato ha chiesto una camera e di essere accompagnato dalla nota show girl. A quel punto, dopo aver capito che non si trattava di una persona molto lucida, il personale dell'albergo ha allertato la polizia e l'uomo è stato identificato e ricoverato in psichiatria. Stando a quanto si apprende, avrebbe anche pronunciato alcune frasi sconclusionate sul Festival.

