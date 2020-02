© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un thriller internazionale sul palcoscenico dell’Olimpo della finanza mondiale, girato tra Roma e Londra interamente in lingua inglese. Arriverà ad aprile su Sky e Now Tv,, una storia di finanza, potere e disinganni con un cast all-star guidato da Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, il cui teaser è stato rilasciato oggi. La serie, tratta dal best seller I Diavoli di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli), è prodotta da Sky Italia e Lux Vide, realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e Ocs. La distribuzione internazionale è di NbcUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios. Alessandro Borghi è Massimo Ruggero, spregiudicato e ambizioso Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, la New York - London Investment Bank (NYL); Patrick Dempsey è Dominic Morgan, fra gli uomini più potenti della finanza globale, mentore di Massimo e Ceo della banca.Il profondo legame tra i due uomini rischierà di incrinarsi quando, a causa degli interessi nascosti di Dominic, Massimo si troverà coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale. A quel punto il giovane italiano dovrà scegliere: schierarsi con l’uomo a cui deve tutto o fermarlo? Kasia Smutniak è Nina, la sofisticata e molto determinata moglie di Dominic Morgan, al quale è unita da sentimenti ma anche interessi. Nel cast: Lars Mikkelsen, Laia Costa, Malachi Kirby, Paul Chowdhry, Pia Mechler, Harry Michell e Sallie Harmsen. Regia di Nick Hurran e Jan Michelini.