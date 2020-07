Pierluigi Diaco, l'annuncio a sorpresa a Io e Te: «Dal 10 agosto sarà in diretta con noi»

Pierluigi Diaco nel corso della diretta di giovedì scorso di Io e Te ha annunciato il ritorno di uno degli "ospiti fissi" del programma: «Da lunedì 10 agosto, il bassotto Ugo tornerà per un po' in diretta con noi. Gli amici con cui gioca al parco, durante le ore della trasmissione, partono e così lui sarà un po' con noi».

"L'abbandono delle scene" del bassotto Ugo non era passato inosservato. Tanti i commenti su Twitter da parte dei fan della trasmissione: «Che fine ha fatto Ugo?». Diaco aveva spiegato che il cagnolino non sarebbe più stato in diretta per evitare di stancarlo troppo, ma la rubrica sugli animali a lui dedicata sarebbe continuata fino a settembre. Adesso l'annuncio del ritorno del bassotto. Bentornato Ugo.



Ultimo aggiornamento: 17:09

