Detto Fatto, Giovanni Ciacci e i rapporti con Bianca Guaccero: «Per me una vale l'altra». Ma arriva la replica

«Per me una vale l'altra», ha detto Giovanni Ciacci al Fatto Quotidiano rispondendo alla domanda se avesse o meno avuto problemi con Bianca Guaccero, alla conduzione di Detto Fatto. Lo stylist non fa più parte della squadra e nella stessa intervista ha definito il programma «finito» dopo l'addio di Caterina Balivo. La replica non si è fatta attendere.

Durante una puntata del factual show, Elisa D'Ospina, la tutor che si occupa di moda curvy, ha preso la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa riguardo le dichiarazioni di Ciacci, difendendo la produzione: «Faccio parte da otto edizioni di questo programma e in questi giorni ne ho sentito parlare un po' troppo. Questo programma mi ha convinto a tornare sempre di più perché si sta bene. Questo piccolo schermo ha regalato popolarità a tanti di noi, che abbiamo un lusso: portare il sorriso nelle case delle persone. Sputare nel piatto dove si mangia è una cosa che nella vita non deve mai essere fatta». E rivolgendosi a Bianca Guaccero: «Ti ringrazio perché sei un'ottima capitana, ci fai stare a nostro agio. Ti voglio un bene infinito. Ad avercele donne col tuo talento».

Ecco le parole di Bianca: «Ho il dovere di impegnarmi ogni giorno per diventare una brava conduttrice e rendere felice chi mi ha dato questa possibilità».

