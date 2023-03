Desdemona Balzano, età, lavoro e vita privata. Chi è la donna che è stata cacciata da Maria De Filippi a «Uomini e Donne»

Nella puntata mandata in onda ieri su Canale 5 del daiting show, Maria De Filippi ha cacciato dallo studio la dama del trono over Desdemona Balzano dopo che la donna è stata smascherata dal veterano Armando Incarnato. La donna non ha preso bene la questione e oggi è apparsa sui social network per dire la sua versione della vicenda. Ma chi è Desdemona e cosa è successo in studio?

Cosa è successo

La conduttrice dello show ha deciso di mettere alla porta la dama dopo che sono emersi alcuni audio compromettenti in cui Desdemona parla del programma e dei suoi piani, prestabiliti e concordati con un manager, per poter rimanere il più a lungo possibile al suo interno. L’obiettivo sarebbe stato quello di ottenere maggiore visibilità, in modo tale da poter partecipare anche ad altri programmi in futuro, come ad esempio il Grande Fratello e Temptation Island. Armando Incarnato e Gianni Sperti hanno rivelato tutto ciò in studio, portando così Maria De Filippi a decidere di chiedere a Desdemona di abbandonare lo studio.







Chi è Desdemona Balzano

La donna ha 51 anni e il suo lavoro è principalmente quello di essere una digital creator. Oltre a ciò conosciamo anche alcuni dettagli riguardo alla sua vita sentimentale, infatti sappiamo che ha una figlia nata in un precedente matrimonio, essendo stata sposata per 23 anni e solo da un anno e mezzo circa risulta essersi separata dall’ex marito, motivo per cui ha deciso di partecipare a Uomini e Donne.









La signora Balzano ha raccontato durante il programma che dopo la separazione ha avuto bisogno di stare da sola per un po’ di tempo, ma che ora è disposta a rimettersi in gioco e dimostrare che «c’è sempre la possibilità di essere felici e di incontrare un nuovo amore, anche a 50 anni», come lei stessa ha commentato in seguito.