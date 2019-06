Denis Dosio, diffuso il video dell'aggressione in bagno. Ma i social insorgono: «È tutto finto»

Una violenza gratuita, un atto di bullismo in piena regola. Il 18enne Denis Dosio è stato vittima di un'aggressione nel bagno di un locale, nel quale era stato rinchiuso da alcuni bulli. L'accaduto è stato filmato e diffusso sui social, scatenando l'indignazione del popolo del web. Denis Dosio, che sta vivendo un periodo di grande notorietà non solo per i suoi video su Instagram, ma anche per le ospitate a Pomeriggio 5 con Brabara D'Urso, ha commentato sui social l'accaduto: «Ieri sono stato chiuso in bagno da un gruppo di bulletti, alcuni registravano come a voler mostrare il loro eroismo nel bullizzare un ragazzino di 18 anni, come a voler far vedere come si sentivano grandi ad umiliare Denis Dosio davanti al web, come a mostrare che loro erano potenti».

Tuttavia, con il passare delle ore, hanno cominciato a circolare sui social video in cui si vede Denis Dosio scattare foto con i fan subito dopo l'aggressione. L'impressione di molti utenti, a giudicare dai commenti, è che si sia trattato di una farsa, una finta aggressione montata ad arte per far parlare di sé. Dalle poche immagini a disposizione è difficile affermare con certezza come sia andata, ma su Instagram molti definiscono l'accaduto come «una messa in scena», o «tutto finto». Anche in questo caso è arrivata la replica di Denis Dosio: «Sono sempre stato un ragazzo umile e nonostante stessi tremando e fossi impaurito ho fatto lo stesso una cavolo di foto con un fan e poi me ne sono scappato via, una sola parola: vergognatevi».

