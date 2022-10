Deborah Bergamini da Serena Bortone: chi è la deputata di Forza Italia eletta nel plurinominale in Toscana

Nel salotto di Serena Bortone su Rai 1 a "Oggi è un altro giorno" ospite la deputata neo eletta di Forza Italia, Deborah Bergamini. Giornalista e politica classe '67 nata a Varese. Eletta deputata alla Camera per la quarta volta nel collegio plurinominale, è stata anche Sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento durante il governo Draghi.

Carriera da giornalista

Il suo percorso da giornalista comincia nel 1993 presso due emittenti televisive locali, Italia 7 e Rete 37. Nello stesso anno entra a far parte del quotidiano "La Nazione" come cronista di nera e giudiziaria.

Nel 1996 diventa giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Lazio. Nel 1999 viene notata da Silvio Berlusconi che decide di assumerla come propria consulente per la comunicazione. Nel 2002 entra in Rai come vicedirettore del marketing strategico, l'anno dopo viene subito nominata Consigliere di Amministrazione di Rai International e successivamente di Rai Trade. Nel 2004 diventa direttrice marketing della RAI, ruolo che ricoprirà fino al gennaio 2008.

Carriera politica

Proprio nel 2008 entra in politica con la sua prima elezione alla Camera tra le fila del PDL (Popolo della Libertà) il nuovo partito di Berlusconi. Verrà rieletta altre 3 volte, nel 2013 nel collegio Emilia-Romagna, nel 2018 nel collegio di Massa (nello stesso anno diventa vice presidente della Commissione Trasporti) e alle ultime elezione sempre come candidata in Toscana. Nel marzo 2021 viene nominata sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento nel governo Draghi. Alle politiche del 25 settembre 2022 vè stata eletta nel collegio Toscana 01.