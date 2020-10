Scontri a Napoli, De Magistris in tv. Lucia Annunziata lo incalza: «Che ci fa ancora qua?». «Sì, ora vado...»

«Non è meglio che vada in città invece di stare in tv?» chiede Lucia Annunziata al sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Entrambi sono ospiti della trasmissione Titolo Quinto, su Rai3, e le immagini in diretta documentano gli scontri e le tensioni in corso a Napoli contro il coprifuoco e il lockdown annunciato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca.

LEGGI ANCHE Coprifuoco, scontri a Napoli: primi manifestanti fermati, feriti carabinieri e poliziotti

«Eh sì ora vado...», risponde De Magistris alla Annunziata. Il primo cittadino è in evidente difficoltà e aggiunge: «Posso pure andare ma non è che posso andare in mezzo agli scontri, io in questo momento sarei un attimo più attento a capire cosa sta succedendo». Una risposta che ha fatto piovere sul sindaco di Napoli una valanga di critiche.

Durante gli scontri, che hanno visto degenerare una manifestazione partita pacificamente dopo un appello lanciato sui social, è stata anche aggredita una troupe di Sky e vandalizzata un'auto della polizia municipale. Ci sono feriti sia tra poliziotti sia tra carabinieri.

Ma De Magistris che invece di volare in Comune e ci convocare un’ unità di crisi sulla guerriglia a Napoli resta seduto negli studi di Rai3? #titoloquinto pic.twitter.com/TOnViSqmV5 — eva giovannini (@evagiovannini) October 23, 2020

Il sindaco di Napoli De Magistris, mentre la sua gente è in piazza a protestare per il lockdown e ci sono i poliziotti schierati, non va a calmare gli animi, ma è in diretta su Rai 3. La Annunziata: ma non sarebbe meglio se lei andasse lì? Lui: ma ora cosa devo fare? — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 23, 2020

Lavoro in TV, ma con tutto il rispetto credo che il sindaco di Napoli debba uscire dallo studio di #titoloquinto vista la caotica situazione nella città — Andrea Vianello (@andreavianel) October 23, 2020

Ultimo aggiornamento: 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA