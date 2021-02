Dayane Mello, confessione choc al Gf Vip: «Sono innamorata di Rosalinda, ho già amato un'altra donna»

Colpo di scena al Grande Fratello Vip: Dayane Mello confessa di essere innamorata di Rosalinda Cannavò. In un confessionale, la brasiliana ha raccontato: «Sono già stata innamorata di una donna, sono stata a letto sia con uomini che con donne. Rosalinda ha le sue curiosità, io ho la mia esperienza. Era amore, non era amicizia. Ma non me la sento». Interpellata da Alfonso Signorini su queste parole, Dayane ha spiegato: «Per un momento quello che ho provato per lei è stato amore, forse l'ho provato solo con un'altra donna. Non è sbocciato perché non mi sono buttata, non siamo andate oltre. Non ho valutato di vivere una storia d'amore fra donne, ho solo dato tutto il mio affetto. Se non è nata, io non voglio forzare niente. Lei è innamorata di Zenga, io ho bisogno di costruire una famiglia, ho una figlia che mi guarda. Io ho provato amore per questa donna».

Rosalinda, molto sorpresa da questa confessione, risponde a Dayane: «Ti voglio bene un sacco, non mi aspettavo quelle parole. Mi dispiace se non sono riuscita a corrispondere e a non capire. Mi innamoro più della testa che del sesso e io, in qualche modo, ti amo». Signorini interviene e conclude: «Siete meravigliose, so che non è facile, continuate a tenervi la mano». La confessione di Dayane è stata accolta con grande stupore dagli altri inquilini della casa, ma la brasiliana ha chiesto di non andare oltre: «Ho una figlia a casa che mi guarda».

