Il dramma del fratello di Dayane Mello: ecco cosa è successo quella notte

La terribile tragedia che ha colpito Dayane Mello è stata approfondita durante la puntata di Live non è la D'Urso, per spiegare le dinamiche dell'incidente che hanno coinvolto Lucas, il fratello della concorrente del Gf-Vip, che è venuto a mancare all'età di 26 anni.

Uno scontro con un camion a seguito di uno sbandamento di carreggiata. Sottoposto a alcool test il camionista è risultato negativo. Nessun sorpasso, nessun tentativo di frenata sull'asfalto, attimi fatali ancora inspiegabili. A causa delle restrizioni del Covid-19 la concorrente del GFVip non è potuta volare in Brasile per dare l'ultimo saluto al fratello.

L'amica italiana di Dayane in studio commenta così l'accaduto: «Sono molto dispiaciuta, posso solo immaginare come si senta adesso Dayane. La notte prima lo ha sognato mentre andavano in bicicletta. Mentre lui ha condiviso una foto sui social, la notte che è venuto a mancare, dicendo che le mancava la sorella. Credo sia incredibile tutto ciò».

In collegamento dal Brasile è intervenuta una carissima amica di Dayane, Cindy: «La dinamica dell'incidente è quella che avete raccontato, al momento sappiamo questo. Juliano, il fratello di Dayane e Lucas, al momento non se la sente di parlare dell'accaduto».

