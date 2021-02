Grande Fratello Vip, Dayane Mello si commuove: «Lucas amava tantissimo la sua famiglia»

«Pensate la vita com'è strana, a volte: il giorno prima di morire, Lucas ha pubblicato un post su Instagram dove scriveva - in italiano: "Mi manchi". E lui di solito scrive sempre in portoghese», così il conduttore della 5a stagione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, che ha voluto aprire con una dedica la puntata del 5 febbraio. Poi Signorini ha continuato: «Quella che ci prepariamo a vivere questa sera è una puntata difficile, complicata per certi aspetti». Una dedica sentita, quella a Dayane Mello, che ha deciso di «restare con i suoi compagni» nonostante il momento. Il motivo - ha spiegato Signorini - è legato alla volontà di restare in quel «nido, simile a una famiglia», che si è venuta a creare nella Casa.

Una puntata all'insegna del ricordo per Dayane Mello, la gieffina che due giorni fa in un post su Instagram scriveva: «Era il mio cucciolo, non lo vedevo da 4 anni. Gli avevo parlato per l’ultima volta prima di entrare nella Casa. Perdere un fratello è un dolore immenso», queste erano state le parole della modella brasiliana che una volta appreso dalla produzione del programma della morte del fratello 26enne Lucas Mello, avvenuta in un incidente stradale, si era abbandonata in uno sfogo di dolore. L'auto di Lucas sembra si sia schiantata contro un camion nella notte tra martedì 2 febbraio e mercoledì 3 febbraio a Lontras, in Brasile.

«Mi sento persa - ha detto poi Dayane, commossa - ma mi sento comunque amata, anche grazie agli amici che ci seguono ha casa, ha dichiarato Dayane, commossa dopo le dediche di Alfono Signorini e Pupo, che ha voluto spendere due parole di supporto. Dopo una clip commemorativa, che è stata trasmessa in studio, la modella brasiliana non è riuscita a trattenere le lacrime: «Conta solo lo stringersi, l'amarsi, con quell'amore di cui ci rendiamo conto solo in questi momenti», ha commentato il conduttore di Canale 5 prima di stringerla con affetto nella stanza degli abbracci.

Poi Dayane ha aggiunto: «Per qualsiasi cosa chiamami, tanto io sono qui a Roma». Tra i più presenti, a stringersi accanto a Dayane, c'era anche Tommaso Zorzi, che ha regalato all'amica qualche parola di conforto. «Lucas era il nostro cucciolo, era amato in tutta la casa. Stava sempre insieme a mamma e papà. Amava tantissimo la sua famiglia e quando parlava con gli amici era sempre orgoglioso di me», ha detto la modella con la voce rotta dal pianto. Poi Dayane Mello ha rivelato che con Lucas, qualche tempo fa, si è fatta fare il suo primo tatuaggio.

Anche la «piccola Sofia», la figlia che la modella ha avuto con Stefano Sala, ha salutato la mamma con un bel disegno, che Dayane ha potuto trovare nella «scatola degli abbracci». Un disegno di cui Simona, la madre di Stefano, che a sorpresa è arrivata in studio, ha spiegato la storia: «Quella mattina Sofia ha detto: mi manca la mamma». Poi è arrivato anche il momento delle risate: dopo la clip che ha trasmesso alcuni commenti di tendenza pubblicati su Instagram e Twitter da parte dei fan dellan gieffina, è venuto il turno degli altri concorrenti, fra cui Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet, anche lei visibilmente commossa.

