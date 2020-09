Gf Vip, Dayane Mello rovescia i trucchi di Franceska Pepe: rissa sfiorata. «Ma curati...»

Non c'è pace per Franceska Pepe all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel pomeriggio un'altra lite, stavolta con Dayane Mello. L'influencer ligure ha passato il pomeriggio a lamentarsi delle condizioni del suo beauty case, accusando Adua Del Vesco di averlo rotto di proposito. Era stata proprio l'attrice ad avvertire la Pepe che lo specchietto del beauty case fosse rotto e, quindi, potenzialmente pericoloso. Franceska però ha cominciato a inveire contro la coinquilina, accusandola di averlo danneggiato.

LEGGI ANCHE Gf Vip, Paolo Brosio: «Ho avuto il Covid, ho visto la gente morire». E ora vuole entrare nella casa

A questo punto è intervenuta Dayane Mello, stanca delle continue polemiche in casa. La sua reazione è stata però inaspettata: la modella brasiliana ha infatti scagliato a terra il beauty case di Franceska Pepe, rovesciando i trucchi sul pavimento. Un momento di grande tensione, che per poco non è sfociato in rissa. La reazione della Pepe, sorprendentemente, è stata serafica. «Ma curati», si è limitata a commentare l'influencer verso Dayane Mello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA