“Das Boot”, la guerra in fondo al mare, dal 4 gennaio otto episodi su Sky Atlantic

La vita durante la seconda guerra mondiale, tra scelte, sopravvivenza, tormenti emotivi: dopo il successo di Babylon Berlin, Sky Atlantic inaugura il 2019 con Das Boot, seconda produzione originale di Sky Deutschland, 8 episodi dal 4 gennaio in prima serata.



Siamo nell'autunno del 1942 nella Francia occupata: il sommergibile U-612 è pronto per il viaggio inaugurale e si prepara ad affrontare il conflitto con i 40 giovani membri dell'equipaggio, che intraprendono la loro prima missione, lottando con le condizioni anguste e claustrofobiche della vita sott'acqua. Il regista Andreas Prochaska si è ispirato all'omonimo romanzo di Lothar-Gunther Buchleim, nonché al celebre film del 1981 U-Boot 96 di Wolfgang Petersen, che ottenne sei nomination all'Oscar nel 1983:

Ho studiato con attenzione quel capolavoro, perché non ci sono molti documenti su come i soldati vivessero in quell'ambiente claustrofobico e miniaturizzato

. Nel cast Lizzy Caplan, Vicky Krieps, Rick Okon, Tom Wlaschiha, Vincent Kartheiser.

