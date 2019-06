Dark, la serie di Netflix prepara la terza stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la seconda,, la serie originale tedesca di Netflix, avrà una terza stagione. Ad annunciarlo è il colosso dello streaming che ha confermato l’inizio della produzione della terza e ultima stagione, di cui sono da poco iniziate le riprese e che sarà prossimamente disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.Al centro della terza stagione ci saranno nuovamente le famiglie Nielsen, Kahnwald, Tiedemann e Doppler. Tenteranno di svelare i misteri della piccola città di Winden e di trovare finalmente la soluzione alla questione più importante: si può risolvere il tema del tempo e cambiare il destino di tutti i personaggi? La terza stagione sarà composta da 8 episodi di un’ora ciascuno. Location: Berlino e dintorni.La seconda stagione, che ha debuttato il 21 giugno (in tutti i paesi dove il servizio è attivo), era focalizzata sul misterioso gruppo di viaggiatori nel tempo in un mondo sconvolto dall’Apocalisse. Jantje Friese e Baran bo Odar, gli showrunner di Dark, hanno commentato così il finale della serie: «Dark è stata pianificata sin dal suo inizio come una trilogia di un viaggio nel tempo. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal successo che la prima stagione di Dark ha avuto nel mondo. Ora, mentre i fan possono godersi la seconda stagione, abbiamo iniziato la produzione della terza e ultima parte della saga familiare. Risponderemo a tutte le domande che gli spettatori si sono posti nel corso delle varie stagioni». Kelly Luegenbiehl, Vice President International Originals Netflix, ha aggiunto: «Iniziare la produzione della stagione finale è qualcosa di più che produrre semplicemente la terza: stiamo per tornare al punto di partenza con la nostra prima serie tedesca originale e non vediamo l’ora di rivelare gli ultimi segreti ai fan di tutto il mondo che hanno accolto Dark con entusiasmo sin dall’inizio.». Nel cast Paul Lux, Maja Sch”ne, Lisa Vicari, Moritz Jahn, Louis Hofmann, Sammy Scheuritzel e Baran bo Odar.