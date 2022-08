Darin fa coming out a Battiti Live: «Mi ci è voluto un po' ma sono orgoglioso di essere gay»

«So quanto possa essere difficile. Mi ci è voluto un po’, ma sono orgoglioso di essere gay. Happy Pride». Ospite di Battiti Live con il suo nuovo singolo Superstar, Darin fa coming out. «Tutti nel mondo dovrebbero poter essere orgogliosi e accettati per quello che sono»

Daring e il coming out: «Sono orgoglioso di essere gay»

Diventato famoso a 16 anni dopo aver partecipato al talent show Idols, il 33enne cantante svedese di origine curda non si vuole piu' nascondere. Una confessione a cuore aperto per i suoi 107.000 follower. Un chiaro segnale che oramai le cose stanno cambiando e che bisogna essere sempre liberi di essere se stessi senza finzioni e maschere.

Chi è il cantante

Darin Zanyar, questo il vero nome, è figlio di due emigrati iracheni. Dopo essere diventato popolare per la sua partecipazione al talent musicale Idols, balza alla top della classifica svedese nel 2005 con Money for Nothing. Ma è nel 2013 che il cantante fa il boom. All'Eurovision, pur se non partecipa, si fa notare e da quel momento scala le classifiche di Spotify