Danza con Me, Roberto Bolle torna in tv: «Ho fatto ballare anche il Commissario Montalbano»

Roberto Bolle torna in tv e il nuovo anno di Rai1 si apre, ancora una volta, con quella che è diventata ormai una bellissima e attesissima consuetudine: il grande show della danza, DANZA CON ME, in onda in prima serata il 1° gennaio 2023.

«Ci si chiede "cosa si saranno inventati quest’anno?" È proprio questo l’approccio che più mi inorgoglisce: pensare che la danza, e in particolare la danza classica, possa sorprendere, farsi veicolo di contemporaneità, di modernità e incontrare tutti i mondi altri ‘per inventarsi’ sempre qualcosa di nuovo e inedito è per me un traguardo eccezionale. E quest’anno ne avremo diversi di momenti sorprendenti e , oserei dire rivoluzionari, come l’utilizzo per la prima volta degli avatar in tv. Abbiamo pensato per questa sesta edizione ad un programma allegro, festoso. Grazie ad un parterre di ospiti straordinario e a qualche invenzione che spiazzerà. Ma non mancheranno momenti di grandi emozione e forse di commozione. Un’altalena di sentimenti in danza da condividere con tutta la famiglia...».

Alla conduzione di questa edizione speciale di Danza con Me, una coppia inedita, due tra i personaggi più amati dello spettacolo italiano: Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi.

Con loro tanti, tantissimi ospiti: dall’eccentrico Elio al ritorno di Virginia Raffaele. Poi ancora Alberto Angela, Claudia Gerini ed Edoardo Leo fino a Paola Minaccioni che con la sua ironia e le sue competenze in ambito di danza, farà suoi diversi momenti dello show. Tra gli ospiti musicali Dardust, il pioniere della musica classica alternativa, Dargen D'Amico e Blanco.

Il cuore sarà sempre la danza e per la prima volta si utilizzerà in televisione e legandola alla danza - in maniera sorprendente e molto, molto divertente – la tecnologia più avanzata degli Avatar. Si, Roberto Bolle avrà il suo Avatar...