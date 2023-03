Daniele Scardina come sta? L'amico Gilles Rocca a “Da noi... a ruota libera”: «Respira da solo, ma sta combattendo per la vita»

Daniele Scardina come sta? «Daniele sta respirando da solo, ma sta lottato per la vita» Gilles Rocca ospite di Francesca Fialdini a “Da noi…a ruota libera” su Rai1, oggi 5 marzo, dà un aggiornamento sulle condizioni di salute dell’amico Daniele Scardina, il pugile ex di Diletta Leotta operato d’urgenza alla testa dopo essersi sentito male durante un allenamento.

Daniele Scardina come sta? Parla l'amico

«Daniele sta respirando da solo, ma sta combattendo per la vita. Daniele è una persona con un cuore immenso, di grande generosità e carisma, non ha mai avuto la fame di apparire. Ora sta lottando per la vita. Io vado sempre cauto nel dire le cose: fino all’ultimo round non si può mai dire chi vince o chi perde. Io sono convinto che Daniele è un campione e vincerà anche questa sfida. Io mi auguro di riabbracciarlo il prima possibile».