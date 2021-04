Isola dei famosi, Daniela Martani sotto attacco a Domenica Live: «Mi sento discriminata»

Daniela Martani sull'Isola dei Famosi sta vivendo momenti difficili, finita nel mirino in scontri diretti e accesissimi per la sua scelta di vita, la Martani è infatti vegana, e non vuole essere discriminata per questo. Il problema però è il carattere della Martani per gli altri naufraghi, non il suo stile di vita.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Vera Gemma, a Domenica Live parla la sorella: «Ecco chi... IL POST Isola dei Famosi 2021, il Divino Otelma diffida la produzione:... TELEVISIONE Isola dei famosi, Fariba entra in studio: Elisa Isoardi sgrana gli... ISOLA DEI FAMOSI Isola dei famosi, Fariba fa gli auguri a Giulia Salemi: la strana...

Scelta di vita o strategia? Il pubblico in studio a Domenica Live si divide. Giovanni Ciacci sostiene: «Avrei fatto la sua stessa scelta, ma avrei aiutato a pescare il pesce, ma non può essere un martello pneumatico che può dire sempre che è vegana».

Isola dei famosi 2021, la guida: da Ilary a Gascoigne, concorrenti e curiosità

Per il Visconte Guglielmotti invece: «Lei è una donna noiosissima, non ha contenuti interessanti, ecco perché ripete sempre questa cosa, il suo essere vegana. Ci ho parlato, in una conversazione normale non trova spunti di conversazione se non questo. Io poi vendo formaggio, quindi immaginate, mi ha chiesto di fare il formaggio vegano».

Critiche anche riguardo il suo essere no-mask e no-vax, ma per andare all'Isola ha effettuato i vaccini e indossato la mascherina, come hanno fatto giustamente notare in studio gli ospiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA