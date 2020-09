Daniela Ferolla, sfogo della conduttrice di Linea Verde: «Troppo abituati alla bellezza, trattiamo meglio quest'Italia»

Ospite di Tiberio Timperi e Monica Setta alla vigilia di una nuova stagione di Linea Verde Life, la conduttrice Daniela Ferolla si è lasciata andare a un amaro sfogo: «Quando vado in certi posti, capita che mi meravigli da una parte e ci resti male da un'altra. Forse dovremmo trattarla meglio quest'Italia. Probabilmente siamo troppo abituati a simili meraviglie, da non renderci conto di quanto sia importante preservare il paese più bello del mondo»

“Linea Verde”, domenica su Rai1 va in onda l'Agro Falisco: storia e tradizioni

La conduttrice ed ex miss Italia con Marcello Masi da oggi ha iniziato in nuovo viaggio in giro per la penisola alla scoperta di borghi e luoghi incantevoli. «Nella prima puntata, ci si occuperà di Napoli, mettendo in risalto aspetti poco conosciuti. È un vulcano di città e ogni angolo ci racconta di gente meravigliosa». Un focus anche a proposito della sua rubrica, incentrata sulla salute: «Mi dedicherò al benessere a 360 gradi, inteso come cura della persona, dall'alimentazione all'aspetto psico-fisico»



Quest’anno il mio viaggio a #LineaVerdeLife inizierà sempre con #UnAttimoDiRespiro. Dei piccoli gesti che ci possono far star bene. Vi aspettiamo da oggi, ogni sabato, alle 12.20 su #Rai1. Seguiteci e respirate! ❤️ pic.twitter.com/lmNqA6RLAW — Daniela Ferolla (@Daniela_Ferolla) September 19, 2020

