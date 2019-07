Dani Osvaldo e Veera Kinnunen si sono fidanzati? La foto del bacio

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen si sono messi insieme dopo Ballando con le Stelle? Pare proprio di sì. L'ex calciatore e la ballerina, in vacanza in Finlandia (terra d'origine di lei), hanno postato poco fa un'immagine che non lascia spazio a dubbi, un tenero bacio sulle labbra.

La passione tra i due, emersa durante il programma condotto da Milly Carlucci, sarebbe dunque reale. E il tanto criticato Stefano Oradei - ex (?) fidanzato di Veera, tacciato di essere troppo geloso - forse aveva ragione. La scintilla potrebbe essere scattata tra un tango e un cha cha cha. Ma in ogni caso l'amore pare scoppiato.



Dani Osvaldo ha postato tra le storie di Instagram, prima una foto di famiglia in Finlandia, poi il tenero scatto del bacio con Veera Kinnunen. Già ieri, la ballerina aveva postato sulle stories una foto di coppia ed erano partiti i primi rumors. Oggi la foto del bacio a confermare. Fuoco di paglia o nuovo grande amore? Staremo a vedere.





