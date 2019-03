Dani Osvaldo a Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli pazza di lui: il fidanzato geloso la chiama

È già scoppiata la scintilla alla prima puntata di Ballando con le Stelle. Protagonista assoluto è il "bello e dannato" Pablo Daniel Osvaldo, ex centravanti di Fiorentina, Roma, Juventus e Inter che è stato incoronato come il più apprezzato nella serata d'esordio del programma condotto da Milly Carlucci. Osvaldo è piaciuto a tutta la giuria, per il suo fisico atletico e i suoi movimenti sensuali. E anche la giudice Selvaggia Lucarelli è rimasta ammaliata e dopo avergli regalato un bel dieci ha commentato così: «Tu e Ivan (Zazzaroni, ndr) vi conoscete da molti anni, perché io e te non ci conosciamo da molti anni?».

La giornalista si è sciolta di fronte alla sua performance e poco dopo ha iniziato a vibrare il suo smartphone: «Mi sta vibrando il telefono questo è sicuramente il mio fidanzato che vuole dirmi qualcosa su Osvaldo. O forse è mio figlio».

L'ex calciatore, ora rockstar, si è esibito in coppia con Veera Kinnunen che lui stesso ha definito come Zdenek Zeman, suo vecchio allenatore: «Veera sembra Zeman: non molla mai». Uno show travolgente il suo che ha trovato gradimento anche dallo stilista venezuelano Guillermo Mariotto e che ha ottenuto voti alti all'unisono.



Ultimo aggiornamento: 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA